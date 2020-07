Para Rui Costa Pimenta, o que a Globo disse foi: “é preciso perdoar a Globo”

Na avaliação do presidente do PCO, o recado do jornal O Globo em artigo nesta semana é que “é preciso esquecer o golpe de 2016 e considerar os golpistas de 2016 como grandes democratas. É uma manobra política cínica, extraordinariamente cínica”. Assista na TV 247 edit

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, comentou na TV 247 o artigo do colunista do jornal O Globo Ascânio Seleme que afirma que é preciso perdoar o PT . Para Rui, o texto é, na verdade, um pedido para que setores democráticos antagonistas à Globo perdoem seu apoio ao golpe de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff.

“O que ele realmente disse é que é preciso perdoar a Globo, quer dizer, é preciso esquecer o golpe de 2016 e considerar os golpistas de 2016 como grandes democratas. É uma manobra política cínica, extraordinariamente cínica, e que faz parte disso que nós temos visto aí: a Folha se lança como jornal em defesa da democracia, chama o pessoal a usar o amarelo, a Globo também faz um esforço enorme, não é só esse artigo, mas um conjunto de coisas que a gente vê que eles estão fazendo um esforço para parecer uma televisão democrática, o que é obviamente uma manobra sem nenhum conteúdo político real”, afirmou o presidente do PCO.

Rui Costa Pimenta explica que o plano da burguesia, representada pelo grupo Globo, é se restabelecer como campo democrático e, se possível, chamar para seu lado uma ala do PT que teria, por consequência, que abandonar o ex-presidente Lula. “Eles querem se restabelecer, essa burguesia que até o momento apoia firmemente o Bolsonaro quer se restabelecer como sendo o campo democrático do Brasil, isolando o PT e tudo mais. Eles sabem que esse negócio de perdoar o PT é inviável, eles vão lutar até a morte para que o PT não ganhe a próxima eleição presidencial. Eles não vão perdoar nunca o PT nesse sentido. Provavelmente o saldo material dessa manobra seria conseguir que uma ala do PT, a ala mais direitista do PT, se sinta mais estimulada a abandonar o Lula e se juntar com a direita na chamada frente ampla”.

