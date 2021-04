Para sair do isolamento, Bolsonaro escreve carta Biden prometendo acabar com desmatamento ilegal até 2030

O titular do Palácio do Planalto enviou nesta quarta-feira (14), carta ao chefe da Casa Branca antes de cúpula de líderes sobre mudanças climáticas edit

247 - Jair Bolsonaro enviou nesta quarta-feira (14) uma carta a Joe Biden, dias antes de o presidente dos EUA realizar uma cúpula com dezenas de chefes de Estado sobre mudanças climáticas. O encontro será realizado em 22 de abril.

O presidente brasileiro tenta assim sair do isolamento internacional causado entre outros motivos por sua desastrosa ação com o meio ambiente, especialmente a Amazônia, que lhe custou denúncias em fóruns internacionais. Agora, Bolsonaro promete acabar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030.

A carta é o mais forte aceno feito até agora de aproximação com a agenda ambiental do presidente dos Estados Unidos, antes rechaçada por Bolsonaro.

Na mensagem, Bolsonaro atendeu pela primeira vez um dos principais pleitos dos americanos: o comprometimento com o fim do desmate ilegal nos próximos anos, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

Na carta, Bolsonaro, que submeteu o Brasil ao governo do ex-presidente Donald Trump e atacou Joe Biden, diz agora que terá "enorme satisfação" em trabalhar com o atual presidente estadunidense ."

