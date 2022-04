Para se defender, pastor lobista do MEC contrata a mesma advogada de Flávio Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O pastor evangélico Arilton Moura, apontado como um dos pastores que faziam lobby no Ministérios da Educação para favorecer prefeituras em troca de propinas, contratou uma das advogadas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para defendê-lo.

De acordo com informações da jornalista Bela Megale, em sua coluna, Nara Nishizawa atuou no caso das rachadinhas envolvendo o filho 01 de Bolsonaro.

No caso Flávio, Nishizawa atuou em parceria com o advogado Frederick Wassef, advogado de Jair Bolsonaro. Ela foi responsável por assinar recursos em nome do senador no Superior Tribunal de Justiça (STJ), com o objetivo de barrar as investigações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE