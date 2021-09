Para se filiar ao PTB, Bolsonaro quer liberdade para definir candidatos ao Senado em todos os estados

Exigência foi feita por Flávio Bolsonaro em reunião com Otávio Fakhoury, que comanda o PTB em São Paulo. Partido de Roberto Jefferson é uma das poucas opções de Bolsonaro para 2022 edit

Revista Fórum - Por meio do filho, Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), Jair Bolsonaro (Sem partido) determinou uma de suas condições para se filiar ao PTB, de Roberto Jefferson: escolher os candidatos ao Senado do partido em todas os estados.

Segundo Guilherme Amado, no site Metrópoles, Flávio levou o recado do pai a Otávio Fakhoury, presidente do PTB em São Paulo, na última segunda-feira (20), quando a sigla oficializou o convite a Bolsonaro para filiação.

Com Roberto Jefferson preso, Fakhoury teria dado o aval à exigência.

