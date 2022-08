Para substituir coronel que mente sobre urnas, Comando do Exército escolhe tenente-coronel que ataca Lula nas redes sociais

Apoie o 247

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) expulsou nesta segunda-feira (8) o coronel Ricardo Sant'Anna de um grupo fiscalizador das eleições. Para substituí-lo, o Comando do Exército escolheu, segundo o Estado de S. Paulo, o tenente-coronel Gleyson Azevedo da Silva, que usava as redes sociais para fazer publicações com mensagens como "Lula na cadeia" e "Fora PT".

O nome de Gleyson Silva foi escolhido já na segunda-feira, mas vetado pelo Ministério da Defesa, exatamente pelas postagens com viés político nas redes. "Em ao menos três publicações antigas no Instagram, o tenente-coronel Gleyson Azevedo da Silva manifestou-se contra o PT, a esquerda e os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, agora candidato novamente ao Palácio do Planalto, e Dilma Rousseff", relata a reportagem.

Sant'Anna usava as redes sociais para disseminar desinformação sobre as urnas eletrônicas e virou alvo de um procedimento interno do Exército por isso.

Segundo cartilha do Exército, tanto militares da ativa quanto da reserva podem manter perfis em redes sociais, mas aos da ativa é vedado o direito de opinar politicamente.

