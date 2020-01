Para tentar amenizar escândalo Alvim, Eduardo Bolsonaro ataca comunismo, mas não critica ex-secretário

Numa tentativa de amenizar escândalo que derrubou o secretário de Cultura do governo de seu pai, Eduardo Bolsonaro afirmou nume série de tweets que o "comunismo/socialismo" seriam piores que o nazismo. Ele nao criticou Roberto Alvim em momento algum edit

247 - Eduardo Bolsonaro tentou abafar minimamente o escândalo que levou à demissão de Roberto Alvim da Secretaria de Cultura do governo de seu pai com uma série de postagens nas redes sociais minimizando o papel nefasto do nazismo e afirmando que "muito mais assassino foi e é o comunismo/socialismo, que vive trocando de nome e se reinventando, porém segue matando por onde passa". Para Jair Bolsonaro, o vídeo de Alvim não passou de um "pronunciamento infeliz".

Em todos os posts, Eduardo concentrou fogo sobre o socialismo e o comunismo.

Em nenhuma de suas diversas postagens ele fez crítica ao ex-secretário neonazista, demitdo nesta sexta-feira (17) depois de um vídeo no qual usou trechos de um texto do ideólogo nazista Joseph Goebbels sobre cultura.

Veja o post de Eduardo Bolsonaro da sexta-feira à noite:

E dois posts deste sábado: