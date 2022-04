Para tentar ganhar sobrevida em meio à inflação, Bolsonaro diz que guerra na Ucrânia está perto do fim

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro, cujo governo não vem tomando nenhuma medida efetiva contra o desemprego e para conter a alta da inflação - que deve fechar o mês de abril no maior nível em 27 anos -, disse acreditar que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia está perto do fim.

“Acredito que estejamos partindo para o final dessas questões todas, acredito que a guerra esteja no final também, para a gente voltar à normalidade no Brasil e no mundo”, disse ele durante uma entrevista a uma rádio de Cuiabá (MT), segundo o site Poder 360.

Em fevereiro, poucos dias antes do início do conflito, Bolsonaro aproveitou um suposto movimento das tropas russas na região para afirmar que teria sido ele o responsável por evitar a guerra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro também tentou minimizar a responsabilidade do seu governo pela alta nos preços afirmando que a inflação é um problema mundial. “Não quero me eximir da responsabilidade. Se só o Brasil estiver indo mal, pode culpar a mim. Mas está o mundo todo indo mal. E o nosso Brasil, levando-se em conta vários outros países, no tocante à inflação e ao preço da energia, não está no topo. Está na média daqueles açoitados”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), prévia da inflação oficial do Brasil, acelerou em abril e subiu 1,73%, a maior variação mensal desde fevereiro de 2003 (2,19%) e a maior alta para abril desde 1995 (1,95%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE