Paralisação de caminhoneiros no 7 de setembro foi insuflada por empresários, diz ministro da Infraestrutura

247 - O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que a ameaça de uma paralisação por parte dos caminhoneiros no dia 7 de setembro em protesto contra o Supremo Tribunal Federal (STF) foi um movimento “político”, insuflado por empresários ligados ao agronegócio e ao setor de transportes.

“Não foi um movimento de caminhoneiros, mas político. Tinha outros agentes usando caminhão, como empresários de transporte e do agronegócio”, afirmou o ministro em entrevista à jornalista Malu Gaspar, de O Globo.Na ocasião, Jair Bolsonaro e Tarcísio gravaram vídeos pedindo que os caminhoneiros suspendessem o movimento.

Ainda segundo a reportagem, o ministro disse “que não identificou preocupação com as ofensivas de Bolsonaro contra as instituições ou a democracia, mas sim com a continuidade dos programas de concessão”.

