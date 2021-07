"Parece que o governo não tem interesse por vidas e nem conhecimento", diz Gil do Vigor sobre "apagão" do CNPq

Revista Fórum - O economista Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor do BBB21, usou as redes sociais nesta terça-feira (27) para protestar contra o apagão na Plataforma Lattes provocada pela queima no servidor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O CNPq nega perda de dados, apesar das informações de que não haveria backup.

“Hoje o descaso com a ciência brasileira tem mais um capítulo infeliz! O recente apagão no servidor do CNPq reflete falhas inadmissíveis da gestão brasileira, dos governantes e seus envolvidos”, afirmou Gil em seu perfil no Twitter.

O recente apagão no servidor do CNPq reflete falhas inadmissíveis da gestão brasileira, dos governantes e seus envolvidos. — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) July 27, 2021

É grave. É retrocesso. Estamos falando do trabalho árduo de milhares brasileiros. Ciência brasileira salva vidas, mas parece que nosso governo atual não tem interesse por vidas e nem conhecimento. — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) July 27, 2021

