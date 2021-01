Parecer de médicos católicos sobre vacinas é desmentido por cientistas e preocupa cúpula da Igreja

Parecer da Associação de Médicos Católicos de São Paulo afirma que a maioria das vacinas fazem uso de “células tronco originárias de fetos abortados” e que por isso são “inaceitáveis do ponto de vista ético” foi desmentido por cientistas. Igreja teme que o documento desestimule a vacinação dos fiéis edit

247 - Um documento elaborado pela Associação de Médicos Católicos de São Paulo, fundada recentemente, irritou a cúpula da Arquidiocese de São Paulo. Segundo reportagem da coluna da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, o temor é que um parecer elaborado pela entidade – que afirma que a maioria das vacinas fazem uso de “células tronco originárias de fetos abortados” e que por isso são “inaceitáveis do ponto de vista ético” – acabem por desestimular os fiéis a se imunizarem contra a Covid-19.

O documento diz, ainda, que as vacinas contra o novo coronavírus não foram submetidas a estudos de genotoxicidade, que descarta a possibilidade de risco da vacina causar algum tipo de mutação do DNA. As informações, porém, são desmentidas por cientistas e também não são apoiadas pela cúpula da Igreja Católica.

Segundo o virologista Thiago Moreno Souza, da Fiocruz, o documento “é totalmente infundado. É até difícil de responder porque é totalmente fake news”. O próprio papa Francisco já foi vacinado contra a Covid-19 e o arcebispo de São Paulo, dom Odilo Scher, já se posicionou a favor da vacinação.

Ainda conforme a reportagem, o parecer teria sido elaborado a pedido do padre João Inácio Milder. Ele é capelão do hospital Emílio Ribas e assessor eclesiástico da Pastoral de Saúde.

