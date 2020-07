Parentes indicados por aliados de Bolsonaro ocupam cargos no governo

Cargos em instituições ligadas à administração federal, como a Codevasf e a Funasa, estão sendo ocupados por indicados de aliados do governo Jair Bolsonaro edit

247 - Apesar de pregar o que chama de nova política, o governo Jair Bolsonaro vem abrigando indicados e apadrinhados políticos em diversos cargos da administração federal. Segundo reportagem do jornal O Globo, postos em instituições como a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e Fundação Nacional de Saúde (Funasa) estão sendo ocupados por indicação política.

Em maio, Leonardo Férrer, filho do senador Elmano Férrer (Podemos-PI), se tornou ouvidor da Codevasf, apesar do voto contrário de um representante dos servidores da companhia que afirmou que o cargo deveria ser ocupado por um servidor de carreira.

Na Funasa, que é subordinada ao Ministério da Saúde, a mulher do líder do PL, Wellington Roberto (PB), Deborah Roberto, além de uma tia do deputado Gustinho Ribeiro (SD-SE), foram nomeadas para cargos na instituição em agosto de 2019.

A superintendência do órgão na Paraíba é ocupada por Virgínia Velloso Borges, mãe do líder da maioria na Câmara Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Ela está no cargo desde 2017.

O vice-líder do governo no Senado, senador Izalci Lucas (PSDB-DF), tem o filho, Sérgio Fernandes Ferreira, instalado em uma diretoria do Ministério do Turismo. Ainda nesta linha, o deputado Julio Cesar (PSD-PI) conseguiu emplacar a nomeação da irmã, Jacqueline Carvalho Maia, como assessora da presidência da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.