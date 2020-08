Parlamentar questiona aquisição de cloroquina pelo Ministério da Saúde: 'sem eficácia comprovada'

"Entendemos que a aquisição de medicamento sem eficácia comprovada para a doença demonstra a ineficiência do ministério na definição de prioridades", destaca o deputado Marcelo Calero, cobrando explicações do Ministério da Saúde edit

247 - O deputado federal Marcelo Calero (Cidadania-RJ) questiona a aquisição de hidroxicloroquina e cloroquina pelo Ministério da Saúde. Em requerimento encaminhado ao ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, o parlamentar cobra explicações sobre a decisão do governo federal de continuar adquirindo insumos para a produção da cloroquina, mesmo sem estudos que comprovem a eficácia do remédio no tratamento da Covid-19, e quais foram os gastos do ministério com a produção do medicamento.

"O posicionamento assumido pelo governo federal demonstra que as decisões de políticas públicas não estariam baseadas em evidências científicas", destaca o documento.

"Entendemos que a aquisição de medicamento sem eficácia comprovada para a doença demonstra a ineficiência do ministério na definição de prioridades", acrescenta.

