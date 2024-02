Parlamentares acionam MP contra Ricardo Nunes por ida a ato pró-Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A vereadora Luana Alves e a deputada federal Sâmia Bomfim, ambas do PSOL de São Paulo, acionaram o Ministério Público contra o prefeito Ricardo Nunes, informa reportagem do portal UOL. As parlamentares questionam se foram usados recursos públicos para garantir a ida de Nunes a um ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista.

Como argumento da denúncia, Luana e Sâmia citam uso de carro oficial e seguranças. Em representação enviada ao MPSP (Ministério Público de São Paulo), as parlamentares do PSOL dizem que Nunes acompanhou o ato na Paulista "com todo o aparato público municipal: carro oficial, segurança pública e outros possíveis recursos públicos utilizados".

