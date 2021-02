Parlamentares da oposição pedem a cassação de Daniel Silveira

"A Câmara precisa com urgência abrir processo de cassação desse deputado bolsonarista, é a democracia que está em jogo", defendeu a deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT edit

247 - As bancadas dos partidos de oposição defenderam a manutenção da prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) e a cassação do parlamentar.

O deputado bolsonarista publicou um vídeo em que ataca do Supremo Tribunal Federal e defende o Ato Institucional nº5 (AI-5), o mais repressivo da ditadura militar.

O @PTnaCamara vai protocolar ao lado do @PCdoB, @psol50, @PSBNacional40, @PDT_Nacional e @REDE_18 pedido de cassação do deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PSL do Rio", reforçou o deputado Hemrique Fontana (PT-RS) "A prisão e a cassação do mandato do bolsonarista Daniel Silveira é vital na defesa da democracia brasileira. Pedir o fechamento do STF, fazer apologia ao AI-5 e estimular agressões a ministros são atos inadmissíveis perante a constituição. Meu voto será pela cassação do mandato!", acrescentou o parlamentar.

“A Câmara precisa com urgência abrir processo de cassação desse deputado bolsonarista, é a democracia que está em jogo. Colocar um freio nessa turma antes que seja tarde. A bagunça institucional em q estamos metidos desde o golpe de 16 só tende a piorar se nada for feito agora”, escreveu a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR).

Para a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS), Silveira “tem sido reincidente nos ataques autoritários às liberdades democráticas, ao STF e à necessidade de enfrentamento da pandemia”. “É evidente que a imunidade parlamentar não é salvo-conduto para o cometimento de crimes”.

