Parlamentares de oposição farão ato em frente ao Congresso contra o desfile militar golpista de Bolsonaro

Manifestação será em defesa da democracia e do Congresso Nacional, sob ameaça de golpe edit

247 - Parlamentares de oposição farão manifestação em defesa do Congresso Nacional na manhã desta terça-feira (10), em contraposição ao desfile de blindados promovido por Jair Bolsonaro e as Forças Armadas.

Deputados e senadores vão se manifestar contra o desfile militar de Jair Bolsonaro com as Forças Armadas, visto como tentativa de intimidação do Poder Legislativo.

Os parlamentares se reunirão no salão negro da Câmara dos Deputados às 10h e posteriormente se colocarão em frente ao Congresso, para simbolizar a defesa do Legislativo, informa o Painel da Folha de S.Paulo

