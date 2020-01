Parlamentares defendem demissão de chefe da Secom de Bolsonaro

Deputados e senadores de diversos partidos consideraram graves as revelações de propina envolvendo Fabio Wajngarten e defenderam a demissão do chefe da Secom edit

247 - Parlamentares de dversos partidos consideraram graves as revelações de que o chefe da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), Fabio Wajngarten, recebia dinheiro de agências e emissoras contratadas pelo governo e pedem a sua demissão.

A liderança do PSOL da Câmara informou que entrará com uma ação popular na Justiça para pedir a revogação da nomeação do secretário, que está no cargo desde abril de 2019.

O deputado Ivan Valente (SP), líder da sigla, informou também que irá ingressar com representações na Comissão de Ética Pública e no Ministério Público. "É muito grave, conflito explícito de interesses", afirmou o deputado, segundo reportagem da Folha.

O líder da minoria no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse que vai convocar o secretário para depor na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor e que apresentará uma notícia-crime na PGR (Procuradoria-Geral da República).

"Não é um governo que combate a corrupção, mas que é cúmplice dela. Quando ele [Bolsonaro] falava em acabar a mamata, era a mamata dos outros", disse Randolfe.

O líder do PSD no Senado, Otto Alencar (BA), também defendeu a demissão de Wajngarten. "É um caso explícito de interferência para ajudar esta empresa. Não há como negar um tráfico de influência explícito", afirmou o senador.

Já o líder do PSL no Senado, antigo partido de Jair Bolsonaro, o senador Major Olímpio (SP) minimizou o fato e disse que não houve ilegalidade, mas admitiu que gera uma discussão em torno da moralidade.

"Pela nota [da Secom] os contratos são antigos e não foram renovados e ele se afastou da empresa. Pela legislação, não há nada ilegal", disse, afirmando que o governador de São Paulo, João Doria também se afastou de empresas que era dono, transferindo aos filhos, e estas empresas continuam com contratos com entes públicos.

"Eu tentei pegar o Doria nisto, mas não há ilegalidade. Pode se discutir no campo da moralidade, mas não ilegalidade", disse o senador.