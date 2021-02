Parlamentares e governadores vão pressionar Pazuello por mais vacinas

Com doses se esgotando, governadores reúnem-se com o ministro da Saúde na quarta-feira 17 e irão cobrar, novamente, um cronograma para a entrega das doses aos estados edit

247 - Integrantes do Fórum de Governadores se prepararam para pressionar o Ministério da Saúde por mais doses de vacina contra a Covid-19 em reunião que irá acontecer na quarta-feira (17).

Nesta segunda , o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou uma pausa na vacinação por falta de doses. Na Bahia, a vacinação foi suspensa já no fim de semana.

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT) , afirmou que, no ritmo atual, a projeção de vacinação de Pazuello - de vacinar 50% da população até junho - não vai se concretizar. “Nos aproximamos de 30 dias de vacinação com perspectiva de alcançar apenas 3% da população”, alertou.

O Congresso também cobra mais agilidade do Ministério da Saúde para a entrega dos imunizantes e deve votar na quinta-feira (18) a medida provisória 1026/2021, que libera a compra de vacinas mesmo antes do registro do produto na Anvisa.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.