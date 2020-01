Parlamentares querem fechar cerco a manifestações

Número de projetos que restringem direito a protestos explode no Congresso. Propostas consideram até criminalização do bloqueio de ruas edit

Jornal GGN – A retórica conservadora do governo Jair Bolsonaro levou os políticos a aumentarem o volume de propostas no Congresso que fecham o cerco contra manifestantes.

Atualmente, cerca de 70 projetos de lei nesse sentido caminham nessa direção, sendo que 21 foram apresentados apenas em 2019. Até então, 2013 liderava o ranking de ano com mais proposições do tipo, com 12 projetos de lei.

De acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, a lista criminaliza condutas que são comuns entre ativistas – como aumento de pena para crimes cometidos com máscaras e até mesmo a proibição do item. As propostas também consideram criminoso o ato de bloquear ruas e exige mais rigor na punição para desacato de policiais.