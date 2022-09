Parlamentares turbinam orçamento secreto em R$ 520 milhões às vésperas das eleições

Apoie o 247

247 - Dados da consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados apontam que os parlamentares turbinaram os empenhos das emendas de relator - que são base do orçamento secreto, utilizado na cooptação de apoio do governo Jair Bolsonaro (PL) junto ao Congresso Nacional - em R$ 520,2 milhões, faltando poucos dias para as eleições. De acordo com o G1, os empenhos foram feitos de setembro até esta quarta-feira (28). O valor é seis vezes maior que o registrado em agosto, que foi de R$ 83 milhões.

Ainda conforme a reportagem, R$ 257,6 milhões do total de R$ 520,2 milhões empenhados foram destinados ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), responsável pela execução de obras em áreas urbanas, além de obras e projetos nas áreas de saneamento e abastecimento hídrico.

Na quinta-feira (22), o Ministério da Economia anunciou um novo bloqueio no Orçamento, o quarto do ano, da ordem de R$ 2,6 bilhões, alegando a necessidade de manter o teto de gastos. O bloqueio foi realizado duas semanas após o governo Jair Bolsonaro (PL) editar um decreto e duas medidas provisórias que resultaram na liberação de R$ 3,5 bilhões para as emendas de relator. Até o momento, os bloqueios no Orçamento de 2022 chegam a R$ 10,5 bilhões.

“A equipe econômica do governo afirma, no entanto, que o cenário pode ser revertido ‘em parte’. Segundo o secretário especial de Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, há cerca de R$ 20 bilhões em despesas discricionárias, ou seja, que não são obrigatórias, que ainda não foram empenhadas e que poderiam ser alvo do novo congelamento. Desse total, R$ 3,7 bilhões são em emendas de relator. Ou seja, há uma preocupação dentro do Congresso de que essas verbas possam sofrer novas limitações – por isso a "pressa no empenho". O decreto presidencial, detalhando os alvos desse novo bloqueio, deve ser publicado nesta sexta-feira (30)”, ressalta a reportagem.

