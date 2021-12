Parlamentares vão ao STF contra Bolsonaro e Queiroga por prevaricação e incitação ao crime no caso da vacinação de crianças

Apoie o 247

247 - A resistência do governo Jair Bolsonaro em implantar a vacinação contra a Covid-19 em crianças com idades entre 5 e 11 anos levou um grupo de parlamentares a ingressar com um notícia-crime contra o ocupante do Palácio do Planalto e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pelos supostos crimes de prevaricação e incitação ao crime.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a ação foi impetrada pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) e o secretário de Educação do Rio de Janeiro, Renan Carneiro. Em uma outra frente, o deputado e líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, também apresentou uma notícia-crime acusando Bolsonaro de incitar ameaças contra servidores da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), que aprovou o uso do imunizante da Pfizer em crianças.

“Vieira, Amaral e Carneiro acionaram o STF nesta quarta-feira, 22, apontando ações ‘deliberadas e coordenadas para retardar’ a inclusão da vacina contra Covid-19 para crianças no Plano Nacional de Imunização, gerando ‘atraso na definição da estratégia de campanha de vacinação, logística, aquisição, distribuição e monitoramento do processo como um todo’”, destaca a reportagem.

