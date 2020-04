Participação de Mandetta em live de sertanejos foi a razão para Bolsonaro ameaçar demiti-lo

247 - Diante da pandemia do novo coronavírus, que já vitimou 553 pessoas e contaminou 12 mil pessoas, Jair Bolsonaro queria demitir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, porque teria se revoltado ao saber que o ministro havia dado as caras na live da dupla sertaneja Jorge & Mateus, no fim de semana, ofuscando ainda mais o seu papel no governo..

"A fala do ministro, festejado por artistas, fez ativar em Bolsonaro o modo Olavo de Carvalho de se comportar. Daí o motivo para as ameaças disparadas na frente do Palácio da Alvorada no fim de semana", afirma reportagem da coluna Radar, da revista Veja.

Ainda de acordo com a coluna, o grande pecado de Mandetta não foi discordar de Bolsonaro na condução da guerra ao coronavírus, foi fazer sombra à faixa presidencial nas coletivas de imprensa e junto aos artistas.

