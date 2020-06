Participação dos filhos de Bolsonaro no governo é reprovada por 83% dos brasileiros

Revista Fórum - A grande maioria dos brasileiros desaprova a interferência dos filhos de Jair Bolsonaro (sem partido) no governo. A 3ª Pesquisa Fórum revela que 82,8% dos entrevistados não aprovam a interferência do “zero um”, “zero dois” e “zero três” no governo do pai. E apenas 17,2% aprovam.

Entre os que têm ensino fundamental a aprovação é um pouco maior, chegando a 24,3% dos entrevistados; 75,7% desaprovam. Já entre os que têm ensino superior, somente 9,9% aprovam e 90,1% desaprovam. Dos que têm ensino médio, 15,4% disseram aprovar e 84,6% não aprovam.

A maior parte dos brasileiros também acredita que o Jair Bolsonaro (sem partido) age mal ao negociar cargos e verbas com deputados e senadores aponta a pesquisa, realizada dos dias 10 a 13 de junho em parceria com a Offerwise. Segundo o levantamento, 62,9% dos brasileiros dizem que o presidente age mal e 37,1% que ele age bem.

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.