Partido de Bolsonaro, PL quer comprar software alemão para fazer apuração paralela das urnas eletrônicas

247 - O PL, partido de Jair Bolsonaro, ainda mantém o objetivo de fazer uma apuração paralela dos votos que serão 'depositados' pelos brasileiros nas urnas eletrônicas em 2 de outubro, data do primeiro turno das eleições.

Segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, "dirigentes do partido de Jair Bolsonaro e do Instituto Voto Legal, contratado pelo PL para auditar o processo eleitoral, se reuniram na quarta-feira (14) com o representante de uma empresa alemã que desenvolveu um software que promete contabilizar os votos dos boletins de urnas de uma parcela das 577 mil seções eleitorais". A contagem paralela seria feita por amostragem.

O grupo se reunirá novamente nesta segunda-feira (19) para decidir sobre a compra do programa.

