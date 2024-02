Partido Novo aciona PGR contra Lula por ajuda humanitária à Palestina

Apoie o 247

247 - O partido Novo apresentou uma notícia-crime na Procuradoria Geral da República contra o presidente Lula (PT) pelo anúncio de doações do governo para a Agência das Nações Unidas (ONU) para os Refugiados da Palestina.

Em meio a uma crise humanitária sem precedentes na Palestina, por conta dos bombardeios que iniciaram em outubro do ano passado, a orgazação foi alvo de acusações por parte do governo de Israel e é investigada por suposta colaboração com o Hamas nos ataques a Israel de 7 de outubro de 2023.

“Ao agir dessa forma, o excelentíssimo presidente da República, salvo melhor juízo, incorreu na prática de crime de terrorismo”, diz o Novo na ação.

“Por oferecer, solicitar e investir para a obtenção de recurso financeiro com a finalidade de financiar a entidade que teve como atividade secundária, mesmo em caráter eventual, a condição de partícipe na prática dos crimes de terrorismo praticados pelo grupo terrorista Hamas”.

Em discurso no Egito, na última quinta-feira (15), Lula anunciou ajuda financeira e estimulou todos os países a manter e reforçar suas contribuições.

“No momento em que o povo palestino mais precisa de apoio, os países ricos decidem cortar ajuda humanitária à agência da ONU para os refugiados palestinos. As recentes denúncias contra funcionários da agência precisam ser devidamente investigadas, mas não podem paralisá-la”, disse o presidente.

Segundo a agência, até o final do ano passado cerca de 1,4 milhão de palestinos deslocadas internamente estavam abrigados em 155 de suas instalações em todas as cinco províncias da Faixa de Gaza.

