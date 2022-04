Partido Novo perde um terço dos filiados em dois anos

Legenda que nasceu com a campanha da criminalização da política perdeu 16,1 mil filiados em apenas dois anos edit

247 - Legenda criada em 2011, em meio à campanha de criminalização da política e surfando no lavajatismo, o partido Novo perdeu um terço de seus eleitores filiados nos últimos dois anos.

De acordo com levantamento feito pelo Metrópoles, a sigla, em dezembro de 2019, contava 48,4 mil associados, em uma ascensão paralela à eleição de Jair Bolsonaro (PL). Desde então, perdeu 16,1 mil filiados (-33,2%) e conta hoje com 32,3 mil associados.

Com isso, a legenda é o quinto menor partido do país, na frente apenas de PSTU, PCB, PCO e UP.

No ano passado, o candidato a vice-presidente em 2018 na chapa de João Amoêdo pelo partido Novo, o empresário e professor Christian Lohbauer anunciou em um vídeo nas redes sociais que sairia da legenda, da qual foi um dos fundadores.

