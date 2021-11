Partidos começam a procurar Marcelo Ramos

Ida de Bolsonaro para o PL deixa situação de deputado amazonense praticamente insustentável dentro do partido edit

Por Mario Adolfo Filho, para o 247 - Incomodado com a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal (PL), o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, disse com exclusividade ao Brasil 247 que já começou a ser procurado por outros partidos. Mesmo em Glasgow, na Escócia, onde participa da COP-26, o parlamentar amazonense não foge do assunto, mas diz que ainda não tem uma decisão sobre o que fará nos próximos dias.

"Vários partidos já me procuraram, tanto de esquerda, como de centro e de direita. Ainda não decidi", afirma Marcelo Ramos, que começou a vida política no PCdoB em 2000, passou pelo PSB em 2010 e está no PL desde 2016.

O próprio presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que está muito perto de se filiar ao PL, que tem como presidente o ex-deputado Valdemar Costa Neto. “Nesta quarta-feira, terei a última conversa com a sigla. Irei conversar com o Valdemar para, em seguida, marcar a data do casamento”, ressaltou Bolsonaro.

Mas a situação é desfavorável a Marcelo Ramos, que mesmo fazendo parte de um partido do chamado 'centrão', sempre se posicionou como crítico do presidente, principalmente em relação à condução da pandemia de Covid-19 no Brasil.

“Não tenho como negar que é um profundo constrangimento para mim dividir o mesmo partido com o presidente Bolsonaro”, diz Marcelo Ramos, que tentará a reeleição para a Câmara dos Deputado em 2022.

O partido? Nem mesmo ele ainda sabe. "Eu vou esperar voltar ao Brasil para pensar nisso", finaliza.

