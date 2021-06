Partidos da direita, incluindo aliados de Bolsonaro, se reúnem contra voto impresso

247 - Virtualmente, presidentes de 11 partidos da direita se reuniram neste sábado, 26, e decidiram contra o voto impresso, pauta discutida no Congresso por pressão do governo Jair Bolsonaro. Entre os presidentes partidários que se colocaram contra o voto impresso, estão aliados do governo, como Ciro Nogueira (PP), Marcos Pereira (Republicanos) e Valdemar Costa Neto (PL).

Além destes, estavam presentes Luciano Bivar (PSL), ACM Neto (DEM), Baleia Rossi (MDB), Gilberto Kassab (PSD), Paulinho da Força (Solidariedade), Bruno Araújo (PSDB), Luís Tibé (Avante) e Roberto Freire (Cidadania).

“O principal objetivo é mandar um recado claro de que esses partidos são contra mudanças no sistema eleitoral. Vamos trabalhar junto ao Congresso para que não haja alteração. Uma mudança pode colocar em xeque todo o sistema eleitoral brasileiro e também nossa democracia. Imagina a instabilidade que o Brasil pode viver com vários pedidos de recontagem. Nosso sistema eleitoral é um dos mais confiáveis do mundo, não tem porque mexer”, disse ACM Neto à coluna de Bela Megale n’O Globo.

