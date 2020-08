Partidos de oposição elogiam fala de Lula sobre possibilidade do PT não encabeçar chapa presidencial em 2022

247 - Partidos de oposição ao governo de Jair Bolsonaro como PCdoB, PSOL e PDT elogiaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por ter dito nessa quinta-feira (21), em entrevista ser "plenamente possível" que o PT não encabece uma candidatura presidencial nas eleições de 2022.

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), afirmou que, mesmo sem encabeçar uma chapa, o apoio do PT é importante para uma eventual vitória da esquerda em 2022.

"Eu não vejo a possibilidade de ter um projeto progressista vitorioso sem o PT. Você não pode ser exclusivista no sentido de que só o PT resolve, mas você também não pode descartar o PT", afirmou o governador do Maranhão, que é apontado como uma opção da esquerda para as eleições presidenciais.

O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, afirmou que a fala de Lula é positiva, mas que ainda falta muito tempo para as eleições de 2022. "A gente só pode pensar em qualquer entendimento eleitoral em 2022 colocando o debate programático em primeiro-plano", disse Medeiros.

O dirigente do PDT, Carlos Lupi, afirmou que a fala do ex-presidente "é uma evolução" que demonstra "visão estratégica". "Para quem sempre ouviu do PT que ou era o PT o rei da cocada ou não tinha cocada para ninguém, é uma evolução, é positivo", disse Lupi.

A presidente do partido, deputada Gleis Hoffmann (PR), afirma que a frase gerou alvoroço, "principalmente para quem não quer disputar com o PT nas urnas” e também chamou a atenção para o contexto. "É como ele explicou: basta lançar um nome com mais votos, capaz de dialogar, unir, defender o povo e levar em consideração o tamanho do PT. Não adianta querer ter um candidato que acha que vai bem no segundo turno, mas não consegue voto no primeiro", disse Gleisi.

