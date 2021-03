Partidos políticos e OAB estão em alerta com apoio de bolsonaristas a estado de defesa

Apoiadores de Bolsonaro que fazem agitação com propostas de extrema direita, como Olavo de Carvalho e o pastor evangélico Silas Malafaia, divulgam a ideia do estado de defesa e causam preocupação nos meios políticos e jurídicos edit

247 - Os bolsonaristas estão em plena ofensiva antidemocrática em favor da declaração do estado de defesa por Jair Bolsonaro.

Isto acendeu o sinal de alerta em partidos e entidades que acreditam que o presidente pode, de fato, concretizar a ameaça. O próprio Bolsonaro afirmou que “chegará o momento” de “medidas duras”.

A OAB já prepara parecer que mostra a ilegalidade da medida. Na próxima reunião do conselho federal, na terça-feira (23), os conselheiros discutirão a constitucionalidade do estado de defesa ou de sítio e a aprovação de medidas judiciais e institucionais contra as ameaça, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

Na última quarta-feira (17), o site Brasil Sem Medo, ligado a Olavo de Carvalho, guru do clã Bolsonaro, postou no Twitter a seguinte frase para indicar uma reportagem: “O Estado de Defesa permitiria que a União consiga concentrar a gestão do combate à pandemia”. Foi seguido pelo pastor evangélico Silas Malafaia, que postou um vídeo defendendo a medida.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.