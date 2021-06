Partidos querem barrar no Supremo orçamento secreto de Bolsonaro

O Cidadania e o PSOL anunciaram que vão ingressar no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (7) para suspender o orçamento secreto do governo edit

247 - Os partidos Cidadania e PSOL vão ingressar no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (7) para suspender a execução das emendas do orçamento secreto, esquema criado por Jair Bolsonaro para aumentar sua base de apoio no Congresso em troca de liberação de recursos.

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) antecipou ao o teor da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) que o partido deve protocolar hoje. O objetivo é paralisar os repasses de RP9 previstos para 2021, informa o Estado de S.Paulo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.