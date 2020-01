Partidos vão ao CNJ contra uso ilegal de cartórios pelo partido de Bolsonaro

247 - O PT, PSB, PDT, PSOL e PCdoB anunciaram que vão apresentar pedido de providências ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para suspender, em todo o país,o que classificou como "apoio ilegal de Cartórios de Notas à filiação de membros do partido Aliança", legenda recém criada por Jair bolsonaro.

Para recolher as 491 mil assinaturas necessárias para registrar o Aliança pelo Brasil junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a organização da pretensa sigla decidiu economizar custos e fazer o recolhimento de assinaturas de filiação por meio dos cartórios. O Colégio Notarial do Brasil (a entidade nacional dos Cartórios) orientou todos os cartórios do país a fornecer aos eleitores fichas de filiação do partido Aliança.

"Além dessa prática irregular, os cartórios também foram orientados a receber e armazenar as fichas assinadas, com firmas reconhecidas, para serem entregues a um representante credenciado do partido de Bolsonaro", denuncia a nota.

Além da suspensão do apoio indevido ao partido de Bolsonaro, que vem sendo patrocinado pelo Colégio Notarial do Brasil, os partidos vão requerer a apuração de prática de improbidade administrativa.

"A relação promíscua com os Cartórios de Notas é escancarada pelo partido Aliança, que em seu site dá a seguinte orientação aos eleitores: 'A maioria dos cartórios de notas estão coletando as fichas para depois entregar ao responsável autorizado da Aliança pelo Brasil no seu estado ou cidade.'", destaca a nota publicada no site do PT.

“Não se pode ignorar o fato de que o partido político em que os notários estão atuando em favor possui peculiaridades que evidenciam a necessidade de ainda maior de respeito à imparcialidade, podendo o seu favorecimento configurar como ato irregular que ofende a coisa pública”, apontam os partidos no requerimento que será protocolado junto ao CNJ.

Para a presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), “Bolsonaro está usando um serviço público para criar um partido a jato, passando por cima da lei e da moralidade que ele nunca respeitou” e “o Conselho Nacional de Justiça tem a obrigação de impedir essa improbidade escandalosa”.