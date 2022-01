Passageira de voo para BH se recusa a usar máscara e ataca comissária

Apoie o 247

247 - Uma confusão causada por uma passageira interrompeu nesta sexta-feira (31) um voo com destino ao Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A mulher se recusou a utilizar máscara de proteção contra a COVID-19 e agrediu uma comissária de bordo durante o voo. A informação é do portal MSN.

O avião saiu de Fortaleza, mas retornou ao aeroporto enquanto a aeronave ainda sobrevoava o estado do Ceará. De acordo com a Azul Linhas Aéreas, a confusão começou logo após a decolagem.

Após a agressão, a passageira foi contida até que o avião pousasse. Após o desembarque, ela foi conduzido pela Policia Federal.

A Azul Linhas Áreas não havia comunicado a respeito do novo horário de decolagem do voo com destino a Confins. Muitos dos passageiros estavam ansiosos para chegarem a tempo de passar a noite da virada com seus familiares.

