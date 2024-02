Passageiro morreu em voo à Etiópia com ministros de Lula após ingestão de cápsulas de cocaína

Apoie o 247

247 - Um grave incidente chocou passageiros de um voo da Ethiopian Airlines rumo a Adis Abeba, Etiópia, no último dia 16 de fevereiro. Um homem, cuja identidade não foi divulgada, perdeu a vida após sofrer complicações causadas pelo rompimento de uma das 96 cápsulas de cocaína que transportava no estômago. A tragédia desencadeou-se momentos antes da aterrissagem da aeronave, que também transportava ministros brasileiros em direção a uma série de eventos oficiais na Etiópia. As informações são do jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

Entre os ministros presentes no voo estavam Anielle Franco (Igualdade Racial), Silvio Almeida (Direitos Humanos), Vinicius de Carvalho (Controladoria-Geral da União) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social). Eles não estavam envolvidos no incidente, que agora é objeto de uma investigação conduzida pela polícia etíope.

O tráfico de drogas através da ingestão de cápsulas é uma prática extremamente arriscada, que pode levar a sérias complicações de saúde ou, como neste caso trágico, à morte. O rompimento de uma cápsula pode levar a uma overdose rápida e fatal, dada a alta concentração de narcóticos absorvidos diretamente no sistema circulatório.

