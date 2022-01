Passageiros de cruzeiro cancelado por surto de Covid relatam briga por pizza

Apoie o 247

ICL

247 - Cerca de dois mil passageiros aguardavam pelo embarque do cruzeiro MSC Splendida, que tinha previsão para sair do Porto de Santos na noite deste domingo (2), mas teve a viagem suspensa após um comunicado aos passageiros. Durante as sete horas de espera, os passageiros relatam tumultos, pouca informação e até confusão por comida que estava sendo servida pela companhia.

Um vídeo mostra uma multidão aglomerada tentando pegar um pedaço da pizza que passou a ser distribuída para pessoas que estavam sem se alimentar. A reportagem é do portal G1.

Apesar do anúncio aos passageiros ter sido feito apenas durante a noite, a Anvisa informou que a embarcação já havia sido notifica no sábado (1º) sobre o impedimento de embarque. O MSC Splendida já havia tido sua operação interrompida no último dia 30, com passageiros isolados em suas cabines.

PUBLICIDADE

De acordo com a Anvisa, as investigações conduzidas nos últimos dias demonstram que o vírus Sars-Cov-2 se espalha facilmente entre pessoas próximas a bordo de navios e a chance de contrair Covid-19 nos cruzeiros é alta.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE