Passaporte brasileiro é o segundo que mais enfrenta restrições duras no ingresso ao estrangeiro, aponta levantamento

Brasileiros enfrentam restrições duras para ingressar em 116 países, atrás apenas da África do Sul (119). A média mundial é de 100 países

247 - O viajante internacional brasileiro é o segundo que mais enfrenta restrições rígidas na hora de ingressar em outros países. Em alguns casos, países fecharam o acesso completamente, e em outros, exigências de quarentena foram impostas.

Os brasileiros enfrentam restrições de 116 países, atrás apenas da África do Sul (119). Em terceiro, está o Reino Unido (114).

Não por coincidência são estes os três países onde emergiram as variantes do novo coronavírus que causam alarme ao redor do mundo.

Além disso, o prolongamento da pandemia no país, com a lentidão do processo de imunização e alta histórica de casos e mortes, exigem restrições duras.

Em média, cada um dos países analisados (116) enfrenta barreiras em 100 países ou territórios.

Os dados são da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) e da Skyscanner (empresa de compra on-line de passagens aéreas) e foram publicados no Valor.

