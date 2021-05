Passeiomício de Bolsonaro em SP não contaria com apoio de motoboy paulista, diz sindicato

Presidente do Sindimoto-SP diz que trabalhadores estão insatisfeitos com política de combustíveis do governo Bolsonaro edit

247 - Se Bolsonaro quiser fazer em São Paulo um passeio de moto como fez no último domingo (23) no Rio de Janeiro, não vai ter adesão dos motoboys entregadores de aplicativos, segundo Gil Almeida, presidente do Sindimoto-SP, sindicato que representa os profissionais.

Ele diz que os entregadores estão insatisfeitos com a política de combustíveis do governo e com o preço da gasolina, que impactam o trabalho da categoria, informa o Painel S.A. da Folha de S.Paulo.

Gil Almeida diz que Bolsonaro está preocupado em montar a cavalo, em moto, em plena corrida eleitoral antecipada. Afirma que o ocupante do Palácio do Planalto devia procurar fazer algo útil. E protesta contra o preço da gasolina.

