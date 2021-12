Passeios de moto de Bolsonaro custaram R$ 5 milhões aos cofres públicos

Apoie o 247

247 - Os passeios de moto de Jair Bolsonaro, chamados de "motociatas", já custaram R$ 5 milhões aos cofres públicos, informa a Folha de S.Paulo. O valor considera as despesas com cartão corporativo da Presidência e os custos com segurança, além dos gastos dos estados.

O cálculo do jornal não incluiu a viagem do presidente ao Paraná em 6 de novembro, que não teve o custo informado pela Presidência nem pelo governo estadual.

Estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais e Pernambuco receberam os passeios de moto do presidente. Ao todo, foram 13 viagens do tipo.

A mais custosa, de acordo com o levantamento, foi para o agreste pernambucano, em 4 de novembro. Quase R$ 607 mil foram gastos.

Os gastos nas "motociatas" estão sendo analisados pelo TCU a pedido de integrantes da CPI da Covid no Senado.

