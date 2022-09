Pastor bolsonarista Silas Malafaia faz oração para sistema eleitoral travar (vídeo)

Apoie o 247

Do Jornalistas Livres - Neste domingo (4), durante um culto religioso, o pastor bolsonarista Silas Malafaia disse que ora para que o sistema eleitoral seja interrompido no dia da eleição. Malafaia, que desconfia das urnas eletrônicas, diz que caso o o sistema eleitoral seja fraudado, Jesus deve travar as urnas por oito horas. Em agosto, durante a Marcha de Jesus, o pastor já havia declarado que pedia em orações a paralisação das urnas em outubro.

“Então, qual é a minha oração? Eu estou orando e quero que você concorde. Eu disse lá na apoteose diante do da presidente da República. Se tentarem roubar essa eleição e fraudar, em nome de Jesus, esse sistema vai ser tarvado. Vai ficar travado por pelo menos 8 hora e ninguém vai conseguir destravar. Aí vai ter que ter uma outra eleição, essa é a minha oração. Nós te pedimos senhor, por pelo menos oito horas, para que a verdade se estabeleça. Espírito de encantamento de mentira e de engano caia por terra na nossa nação”.

Neste domingo (4), durante um culto religioso, o pastor bolsonarista Silas Malafaia disse que ora para que o sistema eleitoral seja interrompido no dia da eleição. pic.twitter.com/zk9ejBAbML September 7, 2022

