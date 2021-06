Pastor que prometeu água "consagrada" contra a Covid-19 recebe alta de hospital no Rio

O pastor R.R Soares recebeu alta do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, após estar internado desde a última sexta-feira, 4, por conta da Covid-19 edit

247 - O pastor R.R Soares recebeu alta do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, após estar internado desde a última sexta-feira, 4, por conta da Covid-19. Vídeo publicado pelo filho, o deputado federal Marcos Soares (DEM), no Instagram, mostra o pastor acenando para a câmera.

"Já estamos aqui com nosso chefe, missionário R.R Soares, já está liberado aqui. A todo mundo, para felicidade de todos, acabou de sair aqui, recuperado, para felicidade geral e oração de todos", disse o deputado na gravação.

O pastor, logo no início da pandemia do novo coronavírus no Brasil, em 2020, anunciou durante ritual uma água "consagrada" que curaria a Covid-19.

Em abril, R.R. Soares ensinou uma oração-comando que "expulsaria" o vírus do corpo. "Corona, sai daquela pessoa no hospital agora, em nome de Jesus Cristo. Vai embora, acabou. A bênção chegou e todo o mal está desfeito. Em nome de Jesus Cristo. Aí você levanta os braços e diga: 'Obrigado, Jesus, eu creio", disse na ocasião, usando máscara.

