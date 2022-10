"Pastora" Talitha Pereira, que tem quase 3 mi seguidores, diz em culto que “Lula mandou mulher abortar” e Instagram se omite

Apoie o 247

Por Laís Gouveia, 247 - Como se não bastasse as fake news atuais, os bolsonaristas estão jogando todas as suas armas para criminalizar a imagem de Lula no setor evangélico e para isso usam fake news antigas para atacar o petista.

A empresária evangélica Talitha Pereira, que tem quase 3 milhões de seguidores no Instagram, resgatou durante um culto uma batida fake news disparada por Collor dizendo que “Lula mandou uma mulher chamada Miriam abortar”.

A mentira na época foi fundamental para a vitória de Collor.

O vídeo do culto com a fake news resgatada já possui quase 1 milhão de visualizações. O Instagram não se movimentou para taxar o conteúdo como falso, assim como o TSE, que não tomou providência contra a mentira.

