Pastores do MEC tiveram reuniões em vários ministérios desde 2019

Vídeos mostram que pastores do "gabinete paralelo" no MEC atuam com desenvoltura por todo o governo desde o início do mandato de Bolsonaro

Metrópoles - Imagens gravadas durante cultos de Gilmar Santos registram o pastor contando sobre suas reuniões com o presidente da República a dois deputados. Há também registros de vários encontros do líder da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil, hoje envolvido em denúncias de propinas para direcionamento de recursos no Ministério da Educação (MEC), em uma série de outros gabinetes da Esplanada, em Brasília.

O religioso circula com desenvoltura pelo primeiro escalão do governo Jair Bolsonaro (PL) desde o início do mandato do presidente. Em um dos vídeos, Santos conta que, no primeiro encontro, em abril de 2019, relatou o apoio de seus pastores na Região Nordeste a Bolsonaro. O chefe do Executivo federal teria reagido com o pedido de uma nova reunião, mais extensa, “de uma hora”.

Neste momento, não há denúncias de irregularidades em pastas além do MEC, apenas o suposto modo de operação de Santos e seu colega pastor Arilton Moura na busca por recursos da educação para municípios do país.

