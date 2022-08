Patrimônio de deputado do PL flagrado pela PF manuseando caixas de dinheiro cresceu quase R$ 10 milhões em quatro anos

Patrimônio do deputado federal Josimar Maranhãozinho (PL-MA), cresceu passou de R$ 14,5 milhões em 2018 para R$ 25,4 milhões neste ano, segundo dados do TSE edit

247 - Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que o patrimônio do deputado federal Josimar Maranhãozinho (PL-MA), gravado pela Polícia Federal manuseando caixas de dinheiro, cresceu cerca de R$ 10 milhões nos últimos quatro anos, passando de R$ 14,5 milhões em 2018 para R$ 25,4 milhões neste ano. Os dados patrimoniais constam do registro da candidatura à reeleição apresentado pelo parlamentar ao TSE na quarta-feira (3).

De acordo com o jornal O Globo, o patrimônio do parlamentar é composto, principalmente, por nove casas, onze terrenos, um apartamento, quatro salas comerciais e até mesmo uma aeronave. Também inclui quatro veículos e aplicações financeiras, além de bens apresentados sem o detalhamento”.

Na eleição de 2018, Josimar Maranhãozinho declarou possuir apenas duas casas, dois terrenos, duas salas e nenhum apartamento. A aeronave e outros seis veículos, contudo, já constavam na declaração apresentada à Justiça Eleitoral.

Josimar Maranhãozinho é acusado dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro em dois inquéritos da Polícia Federal pelo desvio de verbas públicas originárias de emendas parlamentares destinadas a municípios maranhenses.

Uma gravação em vídeo da PF, datada de 2020 e autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), manuseando caixas com dinheiro em espécie e as entregando para aliados políticos.

