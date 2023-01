"Patrimônio histórico foi destruído por terroristas bolsonaristas", diz Leonel Radde

O deputado estadual pelo Rio Grande do Sul e policial antifascista, Leonel Radde, disse que os atos golpistas têm “a assinatura de Bolsonaro” edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado estadual eleito pelo PT do Rio Grande do Sul e policial antifascista Leonel Radde afirmou à TV 247 que as ações terorsitas eram previsíveis e apontou oissão dos agentes de segurança de Brasília.

“Era possível a prevenção. Nunca vi uma polícia militar frente a manifestações de grande vulto não ter um batalhão de choque organizado com escudos, capacete. isso é o básico. Era absolutamente previsível e controlável, pois não é um grupo absurdamente grande”, apontou.

“Temos o patrimônio histórico destruído por terroristas bolsonaristas, fascistas e golpistas", disse Radde, reforçando que o ato golpista tem “a assinatura de Bolsonaro”. “Não por acaso que ele não está no Brasil neste momento, pois sabe que isso trará repercussões imediatas”, enfatizou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.