Paulinho da Força diz que "o PSB vai ter que engolir" apoio de Marília a Lula

247 - O presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, se posicionou de maneira enfática ao tomar posição na disputa pelo uso da imagem de Lula na campanha ao governo de Pernambuco da nova filiada ao partido, a ex-petista Marília Arraes.

"Em São Paulo não pode, com Haddad (PT) e Márcio França (PSB). Qual a razão de em Pernambuco não poder? Eles vão ter que engolir (Marília e Lula juntos)", afirmou Paulinho da Força.

Paulionho disse também que Marília Arraes vai estrelar a propaganda nacional do partido, em maio.

A própria Marília Arraes foi instada a responder a questão e disse que estava respaldada.

"Juridicamente, estamos tranquilos de estar ao lado de Lula. O Solidariedade está no palanque do PT nacionalmente. E politicamente, mais ainda, é o que importa", afirmou.

"O PSB está com medo de disputar conosco, toda hora fica reafirmando que não vai ter dois palanques. Nossa aliança é com o povo de Pernambuco. Eu faço política para o povo de verdade", afirmou.

Segundo o Blog do Jamildo, Marília afirmou que a politica do PSB pernambucano "é baseada no fígado, na perseguição, enquanto eu defendo o dialogo e a divergência."

