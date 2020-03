Paulo Coelho cobra reação do Congresso contra golpe articulado por Bolsonaro

247 - O escritor brasileiro Paulo Coelho cobrou reação do Legislativo e do Judiciário contra o chamado de Jair Bolsonaro para realizar manifestações no dia 15 de março contra o Congresso Nacional.

Em sua conta no Twitter ele disse, que quem não denunciar o ato “consente” com a medida antidemocrática do Executivo.

Essa declaração foi feita no mesmo dia em que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Antonio Dias Toffoli, aliviou para Bolsonaro afirmando que “não é papel do presidente do Supremo ser comentarista de falas dos presidentes dos outros poderes”.