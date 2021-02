Paulo Guedes aposta seu futuro em PEC do arrocho fiscal e pacote de privatizações

O ministro da Economia Paulo Guedes aposta todas as suas fichas na aprovação de uma PEC do arrocho fiscal e nas privatizações edit

247 - O ministro da Economia Paulo Guedes está considerando a votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do pacto federativo como o principal teste para sua permanência no governo. A PEC contém medidas de arrocho fiscal, como suspensão de concursos, congelamento de salários de servidores e de promoções.

Guedes quer ainda levar adiante sua pauta de privatizações, com o pretexto de que irá repassar a programas sociais parte da arrecadação com a venda de empresas estatais.

A PEC do pacto federativo é parte do acordo fechado pelo governo com a cúpula do Congresso para liberar o auxílio emergencial neste ano, informa a Folha de S.Paulo.

A votação da PEC no Senado está prevista para esta quinta-feira (25). Segundo auxiliares de Guedes, todo o foco do ministério está nessa medida e ele pretende manter o silêncio sobre a polêmica da Petrobras pelo menos até essa data.

