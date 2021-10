Paulo Guedes está "indignado" com a repercussão de seus R$ 51 milhões em esconderijo fiscal

Guedes vê seu apoio definhando até mesmo no alto escalão do governo e no Centrão edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ministro Paulo Guedes (Economia) está "indignado" com a repercussão da revelação de que ele possui uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, informa o jornalista Lauro Jardim, no Globo.

Guedes vê seu apoio definhando até mesmo no alto escalão do governo e no Centrão. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não fará nada para ajudá-lo no depoimento previsto para a próxima quarta-feira (13).

O plenário da Câmara aprovou na tarde desta quarta (6) requerimento de convocação de Guedes com amplo apoio, inclusive de partidos da base aliada a Jair Bolsonaro.

PUBLICIDADE

Guedes mantém uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, favorecida pela alta do dólar, revelou a investigação Pandora Papers, do ICIJ. Ele pode ter lucrado R$ 14 milhões com a valorização do dólar apenas durante o seu mandato à frente da pasta.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE