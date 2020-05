Paulo Guedes gera novo impasse com governadores e prejudica repasse de dinheiro do plano de socorro

O ministro da Economia Paulo Guedes quer vetar repasse do FPE (fundo pelo qual o Tesouro transfere dinheiro para os estados) em troca de a União pagar dívidas com bancos internacionais edit

247 - Um novo embate surgiu entre governadores e o Ministério da Economia na discussão sobre o plano de socorro financeiro aos estados e municípios.

Reportagem dos jornalistas Thiago Resende, Ricardo Della Coletta e Iara Lemos informa que os governadores resistem em perder o repasse do FPE.

Um trecho aprovado no plano de auxílio financeiro aos governadores e prefeitos permite que os gestores não tenham prejuízo caso suspendam o pagamento das dívidas com organismos multilaterais. Guedes quer que isso seja vetado.

Na reunião dos governadores com Jair Bolsonaro, o primeiro governador a falar em nome de todos, Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso do Sul, pediu que Bolsonaro não vete o artigo que trata das regras em caso de suspensão das dívidas com bancos internacionais.

O veto inviabilizaria a suspensão do pagamento das dívidas com organismos multilaterais, que traria um alívio aos estados de R$ 10,7 bilhões.

