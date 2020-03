Paulo Guedes tem ciúme de Mandetta por aparições diárias na TV

A insatisfação com o protagonismo do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é um sentimento que se espalha no governo Bolsonaro. Agora é o titular da Economia, Paulo Guedes que está se queixando edit

247 - As aparições frequentes do ministro da Saúde para dar informações diárias sobre a evolução do coronavírus no país, gera queixas no Ministério da Economia chefiado por Paulo Guedes.

Antes, o protagonismo de Mandetta com o coronavírus já havia despertado ciúmes de Jair Bolsonaro e assessores diretos.

Nesta segunda-feira (30), o governo impôs novo formato à entrevista, com a participação de mais quatro ministros.

A equipe econômica de Paulo Guedes alega que enquanto os outros estão trabalhando, o ministro da Saúde está na TV.

O fato é que Guedes tem recebido cobranças de parte do empresariado e do mundo político por falta de medidas efetivas de seu ministério no enfrentamento da crise do coronavírus, informa o Painel da Folha de S.Paulo.