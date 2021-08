Paulo Guedes vive seu pior momento no governo, mas descarta pedir demissão

Insatisfação é generalizada com a gestão de Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia edit

247 - "O ministro da Economia, Paulo Guedes, vive seu pior momento desde que entrou no governo Bolsonaro", escreve a jornalista Bela Megale no Globo.

A foto do ministro da Economia de Bolsonaro foi estampada em cartazes na avenida Faria Lima, centro financeiro de São Paulo, com a mensagem “Faria Loser”. Mas Guedes tem dito que não pretende deixar o governo.

A jornalista destaca que a gestão de Guedes tem gerado uma insatisfação generalizada, inclusive entre aliados do titular do Palácio do Planalto, tanto no governo quanto no Congresso.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE